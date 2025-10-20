Wicked | Parte 2 | Colman Domingo darà voce al Leone Codardo

L’attore Colman Domingo è stato scelto per dare voce al Leone Codardo in Wicked: Parte 2, il film in arrivo nelle sale da dicembre. La notizia è arrivata in rete quest’oggi attraverso i canali social del film. L’attore presterà la sua voce al celebre Leone Codardo, e si prevede che altri attori saranno prossimamente annunciati per altri ruoli vocali celebri, quali lo Spaventapasseri e Uomo di Latta. Tra l’altro Wicked: Parte 2 dovrebbe introdurre anche la piccola Dorothy, pertanto ci aspettiamo di conoscere prima dell’uscita l’identità della giovane attrice che ha ottenuto il ruolo. Wicked, uscito nel novembre 2024, ha ottenuto 10 nomination agli Oscar®, tra cui quella per il miglior film, vincendo gli Oscar® per Migliori Costumi e per la Migliore Scenografia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Wicked: Parte 2 | Colman Domingo darà voce al Leone Codardo

