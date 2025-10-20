Wicked | For Good Colman Domingo darà voce al Leone Codardo

Colman Domingo, attore candidato all’Oscar. è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in “ Wicked: For Good “. L’annuncio è stato fatto lunedì sull’account Instagram di “Wicked”, con Domingo che si è nascosto dietro un peluche a forma di leone prima di rivelarsi e dire: “ Ci vediamo in Australia! “. Il regista Jon M. Chu ha recentemente anticipato che i fan sarebbero stati entusiasti quando avrebbero scoperto di chi si trattava. “ Aspettate il red carpet, quando l’attore che ci ha dato la voce del Leone Codardo ci metterà piede. Sarà pazzesco “, ha detto. Il Leone Codardo era uno dei personaggi principali del classico film del 1939 “Il Mago di Oz”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

