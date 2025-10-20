Wicked | For Good Colman Domingo darà voce al Leone Codardo

Metropolitanmagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colman Domingo, attore candidato all’Oscar. è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in “ Wicked: For Good “. L’annuncio è stato fatto lunedì sull’account Instagram di “Wicked”, con Domingo che si è nascosto dietro un peluche a forma di leone prima di rivelarsi e dire: “ Ci vediamo in Australia! “. Il regista Jon M. Chu ha recentemente anticipato che i fan sarebbero stati entusiasti quando avrebbero scoperto di chi si trattava. “ Aspettate il red carpet, quando l’attore che ci ha dato la voce del Leone Codardo ci metterà piede. Sarà pazzesco “, ha detto. Il Leone Codardo era uno dei personaggi principali del classico film del 1939 “Il Mago di Oz”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

wicked for good colman domingo dar224 voce al leone codardo

© Metropolitanmagazine.it - Wicked: For Good, Colman Domingo darà voce al Leone Codardo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

wicked for good colmanWicked: For Good, Colman Domingo sarà il Leone codardo - Colman Domingo è stato scelto per dare la voce al Leone Codardo in "Wicked: For Good". Riporta filmpost.it

wicked for good colman‘Wicked: For Good’ Casts Colman Domingo as Cowardly Lion - nominated actor has been cast as the voice of the Cowardly Lion in “Wicked: For Good. Come scrive msn.com

wicked for good colmanColman Domingo Joins the Cast of ‘Wicked: For Good’ - Domingo is known for his performances in acclaimed films, including The Color Purple, Ma Rainey’s Black Bottom, and Sing Sing. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wicked For Good Colman