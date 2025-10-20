Who is me ritornare al corpo ferito

Nel cuore della decima edizione di Rome Art Week (RAW 2025), prende forma Who is me - Ritornare al Corpo Ferito, un evento che celebra i cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, uno dei più lucidi e controversi intellettuali del Novecento italiano.Attraverso una performance teatrale in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Milieu - Ritornare al corpo ferito di Sergio Mario Illuminato - Nell’ambito della XXI Giornata del Contemporaneo 2025, l’iniziativa promossa da AMACI per diffondere e valorizzare l’arte contemporanea italiana nel mondo, il MAXXI - Come scrive romatoday.it

