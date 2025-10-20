Who is me ritornare al corpo ferito
Nel cuore della decima edizione di Rome Art Week (RAW 2025), prende forma Who is me - Ritornare al Corpo Ferito, un evento che celebra i cinquant'anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, uno dei più lucidi e controversi intellettuali del Novecento italiano.Attraverso una performance teatrale in.
