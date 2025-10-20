WhatsApp vi permetterà di prenotare uno username prima del lancio ufficiale ma per poco
La rivoluzione degli username su WhatsApp non è più solo un’indiscrezione o un programma in anticipo per pochi fortunati, ma una realtà in divenire. Dopo anni in cui l’app di messaggistica più diffusa al mondo ha legato indissolubilmente la nostra identità digitale al numero di telefono, Meta si prepara a un cambio di paradigma che potrebbe ridefinire il modo in cui ci connettiamo. E lo fa con una strategia che premia chi arriva prima tramite il sistema di prenotazione degli username. Negli ultimi giorni, gli sviluppatori di WhatsApp hanno intensificato i lavori su una funzionalità chiamata Username Reservation, emersa nelle versioni beta sia per Android che per iOS. 🔗 Leggi su Screenworld.it
