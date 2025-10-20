WhatsApp permette di scegliere un nome utente

Repubblica.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre meno dipendente dal numero di telefono, WhatsApp consentirà agli utenti - entro la fine di ottobre – di scegliere un nome utente univoco e personalizzato. Come impostarlo, cosa cambia e i perché di questa scelta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

whatsapp permette di scegliere un nome utente

© Repubblica.it - WhatsApp permette di scegliere un nome utente

Altri contenuti sullo stesso argomento

whatsapp permette scegliere nomeWhatsApp permette di scegliere un nome utente - Sempre meno dipendente dal numero di telefono, WhatsApp consentirà agli utenti - repubblica.it scrive

whatsapp permette scegliere nomeWhatsApp prepara un sistema per la prenotazione degli username sull’app - WhatsApp sta mettendo a punto un sistema con cui consentire ai propri utenti di prenotare l'username sull'app. Come scrive tuttoandroid.net

whatsapp permette scegliere nomeWhatsApp permetterà di prenotare un nome utente - WhatsApp Beta consentirà di prenotare un nome utente in attesa del lancio ufficiale: ecco come funzionerà il nuovo sistema. Secondo gizchina.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Permette Scegliere Nome