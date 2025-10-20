WhatsApp permette di scegliere un nome utente
Sempre meno dipendente dal numero di telefono, WhatsApp consentirà agli utenti - entro la fine di ottobre – di scegliere un nome utente univoco e personalizzato. Come impostarlo, cosa cambia e i perché di questa scelta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
