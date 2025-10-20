WhatsApp contro lo spam In sviluppo funzione anti-bombardamento di messaggi
Un nuovo sistema di limiti mensili punta a ridurre lo spam da parte di aziende e contatti sconosciuti, senza penalizzare l’uso quotidiano dell’app. 🔗 Leggi su Dday.it
