WET WET WET | l’emozione di una data speciale a Milano!

20 ott 2025

Wet Wet Wet  tornano in tour in Europa e scelgono  Milano  per l’unica data italiana del loro tour: appuntamento  martedì 28 aprile 2026  ai  Magazzini Generali. I  Wet Wet Wet  sono indiscutibilmente un fenomeno musicale che ha un’impronta sulla scena mondiale negli ultimi quattro decenni e si è affermata come una delle band di maggior successo nella storia del pop britannico. Con  oltre 15 milioni di singoli e album venduti, la band ha collezionato più di 500 settimane complessive di permanenza nelle classifiche ufficiali UK di singoli e album, ottenendo ben  20 dischi di platino  solo nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

