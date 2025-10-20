WET WET WET | l’emozione di una data speciale a Milano!

I Wet Wet Wet tornano in tour in Europa e scelgono Milano per l’unica data italiana del loro tour: appuntamento martedì 28 aprile 2026 ai Magazzini Generali. I Wet Wet Wet sono indiscutibilmente un fenomeno musicale che ha un’impronta sulla scena mondiale negli ultimi quattro decenni e si è affermata come una delle band di maggior successo nella storia del pop britannico. Con oltre 15 milioni di singoli e album venduti, la band ha collezionato più di 500 settimane complessive di permanenza nelle classifiche ufficiali UK di singoli e album, ottenendo ben 20 dischi di platino solo nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

