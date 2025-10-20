Weekend trionfale per la Polisportiva Policiano | record di Loitanyang e vittoria per Rodríguez
Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Policiano, protagonista su più fronti con risultati di grande prestigio a livello nazionale e regionale. A Cremona, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Mezza Maratona, lo specialista keniano Simon Loitanyang ha firmato una prova straordinaria, chiudendo la distanza in 1h03’40”. Il tempo rappresenta un miglioramento di quasi due minuti sul suo precedente primato personale e costituisce il miglior risultato di sempre per un atleta aretino nella storia della mezza maratona provinciale. Buone prestazioni anche per i compagni Michele Pastorini e Giovanni Scatizzi, entrambi autori di una prova solida pur senza scendere sotto il muro dei 69 minuti. 🔗 Leggi su Lortica.it
Argomenti simili trattati di recente
Da -104 a -40 in cinque Gran Premi, e ne mancano altrettanti alla fine: #Verstappen sente il fiuto delle #McLaren dopo il weekend trionfale di Austin Dal patatrac papaya della Sprint all'anonimato - X Vai su X
Lizzulli continua a stupire: il CNVA sul tetto d’Italia alla Coppa dei Campioni Open Skiff Un weekend trionfale a Cagliari CAGLIARI – Il Circolo Ichnusa ha ospitato, l’11 e 12 ottobre, la Coppa dei Campioni 2025 della classe Open Skiff, appuntamento che ha riu - facebook.com Vai su Facebook