Weekend nero sulle strade Ciclista cade e batte la testa Ricoverato in gravi condizioni

Strade sempre più affollate e sempre più pericolose. Complice anche la giornata di sole, a migliaia ieri si sono riversati sulle strade della provincia di Como: automobilisti, motociclisti, ciclisti. Tanti gli incidenti e molti feriti, anche gravi, tra cui una quasi centenaria, al termine di una settimana nera, con diverse vittime dell’asfalto. In mattinata a Sala Comacina, sulla Regina, un cicloturista di 54 anni di Cabiate, il classico ciclista della domeniche, è caduto e ha picchiato la testa. Lo hanno soccorso i sanitari dell’automedica di Areu con i volontari della Croce rossa. Ora è ricoverato al Sant’Anna in condizioni critiche, sebbene sembri non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Weekend nero sulle strade. Ciclista cade e batte la testa. Ricoverato in gravi condizioni

