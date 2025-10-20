Weekend nero sulle strade Ciclista cade e batte la testa Ricoverato in gravi condizioni

Strade sempre più affollate e sempre più pericolose. Complice anche la giornata di sole, a migliaia ieri si sono riversati sulle strade della provincia di Como: automobilisti, motociclisti, ciclisti. Tanti gli incidenti e molti feriti, anche gravi, tra cui una quasi centenaria, al termine di una settimana nera, con diverse vittime dell’asfalto. In mattinata a Sala Comacina, sulla Regina, un cicloturista di 54 anni di Cabiate, il classico ciclista della domeniche, è caduto e ha picchiato la testa. Lo hanno soccorso i sanitari dell’automedica di Areu con i volontari della Croce rossa. Ora è ricoverato al Sant’Anna in condizioni critiche, sebbene sembri non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

