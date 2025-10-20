Weekend drammatico sulle strade comasche per i motociclisti tanti gli incidenti | morto Mauro Carraro
Un weekend drammatico sulle strade della provincia di Como, segnato da una serie di incidenti, molti dei quali hanno coinvolto motociclisti. Tra sabato 18 e domenica 19 ottobre il bilancio è pesante: un morto, diversi feriti gravi e troppe vite appese a un filo.Sabato 18 ottobre: il giorno più.
