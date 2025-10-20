Weekend di controlli a Benevento | ritirate cinque patenti e denunciate sei persone

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono con determinazione i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, che in questi giorni hanno rafforzato la loro presenza nelle strade della città e nei dintorni, con servizi mirati di prevenzione e sicurezza. Grazie a perquisizioni, posti di blocco e controlli costanti, nel corso del fine settimana sono stati ottenuti importanti risultati a tutela della sicurezza pubblica. Sono state denunciate sei persone, ritirate cinque patenti di guida e sequestrati tre veicoli, a dimostrazione dell’attenzione costante degli uomini dell’Arma nel contrasto alle violazioni del codice della strada e ad altri reati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

