Webinar Nis2 e Iso 27001 | misure tecniche e organizzative tra obblighi e opportunità

PrivacyStudio, brand di Xifram e realtà padovana specializzata in privacy, sicurezza delle informazioni e compliance normativa, organizza un webinar dedicato a comprendere come la norma ISOIEC 27001 possa supportare le organizzazioni nell’adeguamento alla direttiva europea NIS2, che introduce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La SSSTLC del #MIMIT il #23ottobre organizza il seminario gratuito “Un anno dall’adozione della #NIS2: risultati, impatto e prospettive evolutive” ? Per registrarsi al webinar https://mimit.webex.com/weblink/register/rc4e32a32b542fea8812729e8062435 - X Vai su X

Partecipa al nostro webinar gratuito sulla Direttiva #NIS-2 e scopri come adeguare la tua azienda alle nuove normative sulla sicurezza informatica. Non perdere questa opportunità di formazione! Non perdere l’opportunità di essere in regola entro il 28 F - facebook.com Vai su Facebook

La direttiva NIS2: cosa bisogna sapere per essere pronti ad adeguarsi alla normativa. - Scopri come adempiere agli obblighi della nuova direttiva europea NIS2 con casi pratici, competenze tecniche e strumenti gestionali di COMPLAION. Da bergamonews.it

NIS2, cos'è, come funziona, obblighi per le imprese e come prepararsi - La direttiva NIS2 è un'importante normativa europea sulla cybersecurity, che impone obblighi e adempimenti alle aziende. Lo riporta tomshw.it