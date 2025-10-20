Vuoi seguire un' alimentazione vegetale? Ora l' accordo di Planter e Cortilia rende tutto più semplice

Se sei un «Planter» ovvero segui i piani di alimentazione vegetali delle App fondata da Carlotta Perego e Silvia Goggi, ora hai un servizio in più: la spesa di vegetali sana per le tue ricette spedita a casa da Cortilia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vuoi seguire un'alimentazione vegetale? Ora l'accordo di Planter e Cortilia rende tutto più semplice

