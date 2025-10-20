Vuoi seguire un' alimentazione vegetale? Ora l' accordo di Planter e Cortilia rende tutto più semplice

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei un «Planter» ovvero segui i piani di alimentazione vegetali delle App fondata da Carlotta Perego e Silvia Goggi, ora hai un servizio in più: la spesa di vegetali sana per le tue ricette spedita a casa da Cortilia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vuoi seguire un alimentazione vegetale ora l accordo di planter e cortilia rende tutto pi249 semplice

© Vanityfair.it - Vuoi seguire un'alimentazione vegetale? Ora l'accordo di Planter e Cortilia rende tutto più semplice

News recenti che potrebbero piacerti

vuoi seguire alimentazione vegetaleVuoi seguire un'alimentazione vegetale? Ora l'accordo di Planter e Cortilia rende tutto più semplice - Se sei un «Planter» ovvero segui i piani di alimentazione vegetali delle App fondata da Carlotta Perego e Silvia Goggi, ora hai un servizio in più: la spesa di vegetali sana per le tue ricette spedita ... Segnala vanityfair.it

vuoi seguire alimentazione vegetaleVuoi vivere più a lungo? Ecco i cibi (e la quantità) che dovresti mangiare secondo la scienza per una dieta davvero sana - Il rapporto EAT–Lancet 2025 spiega cosa mangiare ogni giorno per proteggere la salute e ridurre l’impatto ambientale della nostra dieta ... Da greenme.it

Alimentazione a base vegetale: come integrare i macronutrienti - Una dieta vegetariana portata avanti correttamente può risultare sana proprio come l'alimentazione onnivora: è bene però prestare attenzione ad alcuni fattori Negli ultimi anni, l'alimentazione a base ... Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Vuoi Seguire Alimentazione Vegetale