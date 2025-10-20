Vorremmo assumere almeno due lavoratori
Marina Boschetti, impiegata amministrativa nell’azienda di famiglia, la ‘ Prefabbricati CBG ’ di Gatteo, operante nel settore della carpenteria metallica, quante unità di personale vi occorrono, al momento? "Avremmo necessità di assumere almeno due persone subito. Ma la ricerca di personale, per noi, è sempre aperta: in azienda gli operativi sono cinque, oltre ai miei fratelli Mirco e Gianni, che hanno il ruolo di soci lavoratori. Ci occorrerebbero dei saldatori, o comunque persone che siano in grado di muoversi nei cantieri". Quindi siete alla ricerca di persone già formate? "Cerchiamo persone che abbiano voglia di imparare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
