Volontari rimuovono 450 kg di rifiuti dalla spiaggia di Voltri sabato tocca ai mozziconi

Proseguono le iniziative di Plastic Free per l'ambiente, associazione che ha recentemente firmato anche un protocollo d'intesa con il Comune per una sinergia e unità d'intenti con iniziative condivise. Pulizia della spiaggia a VoltriNel weekend è andata in scena una pulizia della spiaggia di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

