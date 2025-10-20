Volo WizzAir dirottato a Milano dopo tre atterraggi falliti per maltempo

Genovatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo partito da Tirana, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto Cristoforo Colombo nella tarda mattinata di lunedì 20 ottobre, è stato dirottato verso Milano a causa del maltempo che sta colpendo il capoluogo ligure.Il velivolo della compagnia low cost Wizz Air, decollato dall'Albania alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

