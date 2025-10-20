Volo dirottato a Milano Linate dopo tre atterraggi falliti a Genova

Tre atterraggi falliti a causa del maltempo e della scarsa visibilità e, alla fine, il cambio di rotta. È atterrato a Milano il volo Wizz Air partito da Tirana (Albania) nella mattinata di lunedì 20 ottobre. L'aereo doveva arrivare a Genova ma è stato costretto a cambiare destinazione, atterrando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

