Volo dirottato a Milano Linate dopo tre atterraggi falliti a Genova

Milanotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre atterraggi falliti a causa del maltempo e della scarsa visibilità e, alla fine, il cambio di rotta. È atterrato a Milano il volo Wizz Air partito da Tirana (Albania) nella mattinata di lunedì 20 ottobre. L'aereo doveva arrivare a Genova ma è stato costretto a cambiare destinazione, atterrando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

volo dirottato milano linateMaltempo, voli da Tirana e Monaco per Genova dirottati su Milano e Torino - Stamane due voli partiti da Tirana e da Monaco sono stati dirottati dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova a Torino e Milano a causa della scarsa visibilità sulla pista d’atterraggio provocata ... Secondo ligurianotizie.it

volo dirottato milano linateDirottati due voli da Genova a Milano e Torino per maltempo - Due voli sono stati dirottati stamani dall'aeroporto di Genova a Torino e Milano a causa della scarsa visibilità sulla pista d'atterraggio provocata dal maltempo. Si legge su ansa.it

volo dirottato milano linateMaltempo a Genova, due voli dirottati. Sottopassi allagati a Brin e in via Milano - Le intense piogge nel ponente di Genova nella zona dell'aeroporto Cristoforo Colombo hanno provocato l'allagamento di due sottopassi a Brin e in via Milano, e forti allagamenti in via Ponte Polcevera. ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volo Dirottato Milano Linate