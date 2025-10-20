Volley Sab Group Rubicone sconfitta a Osimo | decisivo il tie-break
Servono oltre due ore e mezza di battaglia alla Libertas Osimo per avere la meglio sulla Sab Group Rubicone: i marchigiani si impongono solo al quinto set (21-19), al termine di una sfida combattutissima e spettacolare. I gialloblù di coach Mascetti partono fortissimo conquistando i primi due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
