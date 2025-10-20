Volley Sab Group Rubicone sconfitta a Osimo | decisivo il tie-break

Cesenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Servono oltre due ore e mezza di battaglia alla Libertas Osimo per avere la meglio sulla Sab Group Rubicone: i marchigiani si impongono solo al quinto set (21-19), al termine di una sfida combattutissima e spettacolare. I gialloblù di coach Mascetti partono fortissimo conquistando i primi due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Volley, Rubicone ok all'esordio contro la Pallavolo Sabini: netta vittoria per 3-0 - Al cospetto di un pubblico straripante, la Sab Group Rubicone centra una vittoria importante (3- Segnala cesenatoday.it

Rubicone in Volley Sab Group: Vittoria schiacciante contro Osimo avvicina i playoff - Più dei tre punti conquistati, del divario dalla vetta più che dimezzato e dai tre set vinti senza lasciarne nessuno agli avversari, lo scorso fine settimana il Rubicone in Volley griffato Sab Group ... Segnala ilrestodelcarlino.it

volley sab group rubiconeSab Group Rubicone, subito una vittoria importante - Buona la prima per la formazione di coach Mascetti chiamata ad un match impegnativo contro la Pallavolo Sabini: 3- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Volley Sab Group Rubicone