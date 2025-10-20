Volley Rossopomodoro Palermo ancora sconfitta

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operazione riscatto è rinviata. Dopo Sciacca, la Rossopomodoro Volo Palermo cede anche alla Gupe nella seconda giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H). I biancoverdi del tecnico Nicola Ferro sono stati battuti allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati (Catania) col. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

