Volley la Omag-Mt alla ricerca di un nuovo equilibrio | a Pesaro la Megabox si è imposta 3-0

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta a secco la Omag-Mt, superata 3-0 a Pesaro dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia (25-19, 25-23, 25-16). Una gara complicata, in cui le zie hanno faticato a trovare continuità senza tuttavia mai smettere di lottare. Nel secondo set si è visto qualcosa in più: carattere, intensità e la voglia. 🔗 Leggi su Today.it

