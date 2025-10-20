Volley la Omag-Mt alla ricerca di un nuovo equilibrio | a Pesaro la Megabox si è imposta 3-0

Resta a secco la Omag-Mt, superata 3-0 a Pesaro dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia (25-19, 25-23, 25-16). Una gara complicata, in cui le zie hanno faticato a trovare continuità senza tuttavia mai smettere di lottare. Nel secondo set si è visto qualcosa in più: carattere, intensità e la voglia. 🔗 Leggi su Today.it