Bergamo. Che peccato! Un’altra volta. Il Volley Bergamo 1991, nella sfida che alle 16.00 di domenica 19 ottobre ha segnato il debutto stagionale alla ChorusLife Arena contro la capolista Igor Novara (quarta giornata di Serie A1), dimostra di essere una squadra forte e pronta a giocarsela con tutti, ma purtroppo davanti ai 2.158 spettatori dell’arena cittadina è arrivata una sconfitta al tie-break proprio come pochi giorni fa a Busto Arsizio. Il punto conquistato dalle ragazze di Parisi (i punti in classifica ora sono cinque) non diminuisce di certo il rammarico di una partita che si era messa benissimo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, festa all’Arena con sconfitta al tiebreak: Novara vince in rimonta