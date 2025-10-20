Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia non si ripete e cede netto a Macerata

Si era presentata al Fontescodella carica di speranze e credenziali, ma capita a volte che non ci si riesca a ripetere.La Bartoccini MC Restauri Perugia esce sconfitta per 3-1 contro la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata, che si è rivelata superiore in difesa e a muro.Da salvare c'è l'impennata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it