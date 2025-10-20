Volkswagen Touareg Final Edition | l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV
(Adnkronos) – La Volkswagen Touareg Final Edition segna la conclusione della carriera dell’ammiraglia SUV con motore termico, un capitolo iniziato nel 2002 e destinato a chiudersi nel 2026. L’edizione speciale, ordinabile in Italia fino a marzo 2026, rappresenta il massimo dell’eleganza, della tecnologia e della tradizione del marchio di Wolfsburg. La serie finale della Volkswagen Touareg . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
