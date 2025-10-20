Volano insieme su una vasta area naturale ma il piccolo aereo si schianta | muoiono padre e due figlie Erano uniti della passione per il volo
Stavano sorvolando una vastissima area naturale protetta del Montana, chiamata Bob Marshall Wilderness, quando Mark Anderson, 62 anni, ha perso il controllo del piccolo aereo che pilotava e dove a bordo c’erano anche le sue due figlie, Lainey, 22 anni, e Ellie, 17. L’incidente intorno alle 16:30 del 19 ottobre. Il contatto aereo con il velivolo – stando alle parole dello sceriffo di Powell County, Gavin Roselles – è stato perso sopra una porzione isolata della riserva naturale. Sono stati immediatamente mobilitati velivoli di ricerca dalla base aerea di Malmstrom, a Great Falls, con le operazioni proseguite fino a mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
