volandri italia senza sinner in coppa davis

Filippo Volandri ha diramato le prime convocazioni in vista delle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. L'Italia debutterà nel quarto di finale il 19 contro l'Austria. Non ci sarà Sinner. Volandri: " Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria ". Così Volandri: "Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi.

