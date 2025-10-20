Volandri Italia senza Sinner in Coppa Davis

Filippo Volandri  ha diramato le prime  convocazioni  in vista delle  Finals di Coppa Davis  in programma a  Bologna  dal  18 al 23 novembre. L’Italia debutterà nel quarto di finale il 19 contro  l’Austria. Non ci sarà Sinner. Volandri: “ Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall’Austria “. Così Volandri: “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo  spirito di squadra e sulla fiducia reciproca.  Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che  il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico  da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

