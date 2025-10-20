Voci silenziose al Màt lo spettacolo di Damiana Guerra debutta alla Tenda
Voci Silenziose, progetto di Luisa Cardone, scritto e interpretato da Damiana Guerra, debutta alla rassegna Màt 2025 di Modena portando in scena l’invisibilità del dolore mentale. L'appuntamento è in programma martedì 21 ottobre 2025 alle ore 18,00 presso La Tenda di Modena.Non solo un racconto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Chiamate silenziose e intelligenza artificiale per imitare voci e svuotare conti - facebook.com Vai su Facebook