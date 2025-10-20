Voci dal Mediterraneo | poeti italiani e spagnoli in scena all’Archivio di Stato di Napoli

L’ Instituto Cervantes  presenta la III edizione del  Festival della Poesia del Mediterraneo. Giovedì  23 ottobre  alle 18, presso la Sala Catasti dell’ Archivio di Stato  di Napoli (Piazzetta Grande Archivio 5), andrà in scena un recital poetico con autori italiani e spagnoli.  Sette poeti e scrittori  che si alterneranno nella lettura delle loro opere per celebrare la varietà linguistica e la diversità culturale di Spagna e Italia. Due paesi dalla ricchissima tradizione poetica, uniti nel corso dei secoli da viaggi, connessioni e vicissitudini culturali. Tra i poeti attesi a Napoli:  i castigliani  María Ángeles Pérez López  e  Ángela Segovia, i   galiziani   Agustín Fernández Mallo  e  Miriam Reyes  ( Premio Nacional de Poésia 2025 ),  che uniranno le loro voci a quelle di importanti nomi del panorama italiano come  Paola Nasti,  Sonia Gentili  e  Vincenzo Frungillo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

