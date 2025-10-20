Voci dal Mediterraneo | poeti italiani e spagnoli in scena all’Archivio di Stato di Napoli

L’ Instituto Cervantes presenta la III edizione del Festival della Poesia del Mediterraneo. Giovedì 23 ottobre alle 18, presso la Sala Catasti dell’ Archivio di Stato di Napoli (Piazzetta Grande Archivio 5), andrà in scena un recital poetico con autori italiani e spagnoli. Sette poeti e scrittori che si alterneranno nella lettura delle loro opere per celebrare la varietà linguistica e la diversità culturale di Spagna e Italia. Due paesi dalla ricchissima tradizione poetica, uniti nel corso dei secoli da viaggi, connessioni e vicissitudini culturali. Tra i poeti attesi a Napoli: i castigliani María Ángeles Pérez López e Ángela Segovia, i galiziani Agustín Fernández Mallo e Miriam Reyes ( Premio Nacional de Poésia 2025 ), che uniranno le loro voci a quelle di importanti nomi del panorama italiano come Paola Nasti, Sonia Gentili e Vincenzo Frungillo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

