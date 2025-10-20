Vlahovic lascia la Juve a gennaio? Nuova clamorosa voce dall’Inghilterra | Lui sta puntando a… È la soluzione perfetta

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic lascia la Juve a gennaio? Nuova clamorosa voce dallInghilterra che vorrebbe l’attaccante al Tottenham nella finestra di riparazione. Un addio a gennaio per evitare la beffa del parametro zero. Il futuro di  Dušan Vlahovi?  tiene banco in casa calciomercato Juve, e dall’Inghilterra arriva una voce autorevole che spinge per un trasferimento al  Tottenham  già nella finestra invernale. A parlare è  Keith Wyness, ex CEO dell’Everton e oggi consulente di diversi club di Premier League. Intervistato dal portale  Football Insider, Wyness ha commentato i rumors di mercato che accostano il centravanti serbo agli Spurs, vedendo l’operazione come una soluzione logica e vantaggiosa per tutte le parti in causa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic lascia la juve a gennaio nuova clamorosa voce dall8217inghilterra lui sta puntando a8230 200 la soluzione perfetta

© Juventusnews24.com - Vlahovic lascia la Juve a gennaio? Nuova clamorosa voce dall’Inghilterra: «Lui sta puntando a… È la soluzione perfetta»

Scopri altri approfondimenti

vlahovic lascia juve gennaioAccordo raggiunto con Vlahovic: lascia la Juve a gennaio - Il mercato bianconero potrebbe subire a sorpresa un’accelerata a gennaio grazie ai soldi della Premier League A Como la Juve dà la caccia alla vittoria che manca ormai dalla partita con l’Inter, così ... Si legge su juvelive.it

vlahovic lascia juve gennaioFabrizio Romano | Juventus, la verità su Vlahovic via a gennaio e il rinnovo di Yildiz - Svelata tutta la verità sulla possibile cessione di Vlahovic a gennaio e sul rinnovo di Yildiz con la Juventus: i dettagli ... Scrive fantamaster.it

vlahovic lascia juve gennaioAccordo con la Juventus: comprano Vlahovic a gennaio per 10MLN - È ufficiosamente cominciato il countdown per l’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus dopo 4 anni tutt'altro che entusiasmanti. Segnala calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Lascia Juve Gennaio