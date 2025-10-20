Vlahovic lascia la Juve a gennaio? Nuova clamorosa voce dall’Inghilterra | Lui sta puntando a… È la soluzione perfetta

Vlahovic lascia la Juve a gennaio? Nuova clamorosa voce dall’Inghilterra che vorrebbe l’attaccante al Tottenham nella finestra di riparazione. Un addio a gennaio per evitare la beffa del parametro zero. Il futuro di Dušan Vlahovi? tiene banco in casa calciomercato Juve, e dall’Inghilterra arriva una voce autorevole che spinge per un trasferimento al Tottenham già nella finestra invernale. A parlare è Keith Wyness, ex CEO dell’Everton e oggi consulente di diversi club di Premier League. Intervistato dal portale Football Insider, Wyness ha commentato i rumors di mercato che accostano il centravanti serbo agli Spurs, vedendo l’operazione come una soluzione logica e vantaggiosa per tutte le parti in causa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

