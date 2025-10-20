Viva la stampa libera | la manifestazione M5s per Ranucci Tra gli ospiti Travaglio Scanzi Jebreal Gabanelli e Abbate
Difendere la libertà di stampa e l’indipendenza del giornalismo. Nel Paese europeo in cui la salute dell’informazione è più sotto attacco, come rivelano l’ultima classifica di Reporters sans frontières e il dossier di International Idea di settembre, l’auto incendiata a Sigfrido Ranucci diventa l’occasione per riflettere su intercettazioni, querele temerarie, minacce e denunce ai cronisti. E per scendere in piazza a difendere un giornalista, la sua famiglia e la stampa in generale. “ Viva la stampa libera ” è il titolo eloquente dell’occasione, lanciata per primo da Giuseppe Conte, e prevista per domani martedì 19 ottobre alle 17. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Attentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma "Viva la stampa libera" a sostegno del giornalista - X Vai su X
VIVA LA STAMPA LIBERA! Martedì 21 ottobre, alle 17:30, tutti in Piazza Santi Apostoli a Roma. Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma “Viva la stampa libera” a sostegno del giornalista - 30, la manifestazione “Viva la stampa libera”, a sostegno di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report c ... Secondo fanpage.it