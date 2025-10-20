Viva la stampa libera | la manifestazione M5s per Ranucci Tra gli ospiti Travaglio Scanzi Jebreal Gabanelli e Abbate

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Difendere la libertà di stampa e l’indipendenza del giornalismo. Nel Paese europeo in cui la salute dell’informazione è più sotto attacco, come rivelano l’ultima classifica di Reporters sans frontières e il dossier di International Idea di settembre, l’auto incendiata a Sigfrido Ranucci diventa l’occasione per riflettere su intercettazioni, querele temerarie, minacce e denunce ai cronisti. E per scendere in piazza a difendere un giornalista, la sua famiglia e la stampa in generale. “ Viva la stampa libera ” è il titolo eloquente dell’occasione, lanciata per primo da Giuseppe Conte, e prevista per domani martedì 19 ottobre alle 17. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

viva la stampa libera la manifestazione m5s per ranucci tra gli ospiti travaglio scanzi jebreal gabanelli e abbate

© Ilfattoquotidiano.it - “Viva la stampa libera”: la manifestazione M5s per Ranucci. Tra gli ospiti Travaglio, Scanzi, Jebreal, Gabanelli e Abbate

Altri contenuti sullo stesso argomento

viva stampa libera manifestazioneAttentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma “Viva la stampa libera” a sostegno del giornalista - 30, la manifestazione “Viva la stampa libera”, a sostegno di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report c ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Viva Stampa Libera Manifestazione