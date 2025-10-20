Vittorio Sgarbi non sta guarendo sta molto peggio Solo la sorella può salvarlo

Vittorio Sgarbi «sta male. Sta molto male. E non è vero che sta guarendo. Bisogna far subito qualcosa per salvarlo». Lo dice Barbara Hary, madre di Evelina. A La Stampa la donna spiega che sua figlia è angosciata per la vicenda. Mentre le foto pubblicate nelle scorse settimane non provano che stia migliorando: «Guardi, l’altro giorno doveva andare ad Arpino, per l’inaugurazione di una via, l’ennesimo appuntamento emblematico per dimostrare al pubblico, alle tv e ai giornali che sta cominciando a riprendersi. Solo che l’hanno aspettato tutti inutilmente. Nessuno ha potuto vederlo. Semplicemente perché non ce la fa ». 🔗 Leggi su Open.online

