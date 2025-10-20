Vittoriano Cantera il cavaliere teatino veterano della maratona di New York | una pergamena dal Comune mentre si prepara per la 37esima
È il “volto teatino” della maratona di New York, a cui ha partecipato per 36 volte. E mentre si prepara a partire per la sua 37esima esperienza nella Grande Mela, dove la gara si terrà domenica 2 novembre, il Comune di Cheti ha voluto augurargli buon viaggio con una pergamena istituzionale. Nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Batman: Gotham by Gaslight, le avventure del Cavaliere Oscuro vittoriano - Come si può presentare una figura storica dei comics in una nuova veste, rispettandone però i tratti essenziali? Secondo tomshw.it