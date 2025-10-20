Vitra Design Museum celebra il mondo delle sfilate

Il termine tedesco Gesamtkunstwerk indica il concetto di opera d'arte totale, ossia l'unione di diverse forme artistiche in un'unica opera. Con questa premessa, il Vitra Design Museum ospita fino al 15 febbraio 2026, l'esposizione Catwalk -The Art of the Fashion Show. Realizzata in partnership con Louis Vuitton, la mostra esplora il fenomeno delle sfilate a partire dal 1920, quando erano presentazioni intime all'interno degli atelier parigini, fino a diventare i rituali globali dello stile di oggi. Il percorso, organizzato in quattro sale per ordine cronologico, mette sotto la lente d'ingrandimento più di cento anni di storia delle passerelle, riunendo maison come Azzedine Alaïa, Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Prada, Viktor & Rolf, Louis Vuitton e Yohji Yamamoto.

