Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre consulenze gratuite anche per gli adolescenti

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dal 3 all’8 novembre torna la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia promossa dalla Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse), con il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza), il supporto organizzativo di Sintesi Education e il contributo non condizionante . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vitiligine week dal 3 all82178 novembre consulenze gratuite anche per gli adolescenti

© Ildifforme.it - Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti

Approfondisci con queste news

vitiligine week 3 all82178Vitiligine Week dal 3 all'8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti - Prenotazioni aperte al numero verde 800226466 ... Da adnkronos.com

vitiligine week 3 all82178Dal 3 all'8 novembre, torna Vitiligine Week in tutta Italia - In arrivo la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con i dermatologi specialisti dedicate ai pazienti con vitiligine. Riporta ansa.it

vitiligine week 3 all82178Al via la Vitiligine Week, una settimana di incontri e consulenze mediche gratuite - Dal 3 all’8 novembre, in più di 35 centri dermatologici in tutta Italia, i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti per comprendere meglio la malattia, discutere la propria condizione e a ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Vitiligine Week 3 All82178