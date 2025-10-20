Viterbo e i suoi talloni d' Achille | mobilità verde dispersione idrica e differenziata

Viterbotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Viterbo la strada verso la sostenibilità è ancora lunga, nonostante il piccolo passo avanti nell'ultimo anno. La città si posiziona all'83esimo posto tra i capoluoghi italiani per performance ambientali (guadagnando quattro posizioni rispetto al 2024, quando era 87esima) nella 32esima edizione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Viterbo Suoi Talloni D