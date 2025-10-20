C ’è chi lo ama per il suo sguardo intenso e chi oggi fatica a riconoscerlo. Bradley Cooper, 50 anni compiuti lo scorso gennaio, ha scatenato un’ondata di commenti dopo le sue ultime apparizioni pubbliche, dalla premiere londinese di Is This Thing On? alla festa di Vogue a New York con Gigi Hadid. Il suo viso, più disteso ma diverso rispetto ai tempi di Una notte da leoni e A Star Is Born, ha lasciato perplessi i fan: «Non sembra lui» ha scritto un utente su X. E un altro ha ironizzato: «Quel tizio si è classificato al terzo posto in un concorso di sosia di Bradley Cooper». Lo stile di Bradley Cooper. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Viso più liscio, sguardo diverso. Ritocco o solo luce giusta?