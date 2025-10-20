Visite preventive per i tumori testa-collo Primato dell’otorinolaringoiatria civitanovese

Al primo posto in Italia per numero di visite preventive dei tumori testacollo. Questo lo straordinario risultato raggiunto dal reparto di otorinolaringoiatria dell’ ospedale di Civitanova, diretto da Cesare Carlucci. Nella campagna di prevenzione nazionale " Make Sense Campaign edizione 2025 ", svoltasi a settembre, infatti, il team guidato dal primario ha effettuato ben 325 visite in due giornate, ad accesso libero e gratuito, organizzate negli ospedali di Macerata e Civitanova. Dietro all’Ast di Macerata, al secondo posto, segue un centro della Campania, con 316 pazienti visitati e, al terzo, un centro in Abruzzo con 192. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

