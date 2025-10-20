Visite incontro pubblico e concerto | il Palazzo delle Professioni festeggia i 15 anni

Prato, 20 ottobre 2025 - Un'esperienza unica in Italia. Un'intuizione capace di dare un'unica casa a 4.400 iscritti fra ordini e collegi professionali. Un'idea che ha valorizzato un immobile storico della città come Palazzo Vaj e che adesso torna ad aprire le sue porte al territorio. Palazzo delle Professioni si appresta a festeggiare i 15 anni di attività. Correva il mese d'ottobre del 2010 quando dopo quasi tre anni di lavori scattò il taglio del nastro per un'esperienza che ha riunito sotto la stessa casa dottori commercialisti, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, ingegneri, geometri e periti industriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visite, incontro pubblico e concerto: il Palazzo delle Professioni festeggia i 15 anni

