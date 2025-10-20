Visita guidata per la terza età alla mostra fotografica Immagini di una città

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apriranno mercoledì 22 ottobre, le iscrizioni telefoniche per la prossima visita guidata che l'Ufficio Attività socioricreative del Comune propone agli over 65 residenti a Piacenza, alla scoperta della mostra "Immagini di una città" del fotografo Paolo Ribollini, allestita all'Archivio di Stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

visita guidata terza et224Visita guidata per la terza età alla mostra fotografica "Immagini di una città" - Apriranno mercoledì 22 ottobre, le iscrizioni telefoniche per la prossima visita guidata che l'Ufficio Attività socioricreative del Comune propone agli over 65 residenti a Piacenza, alla scoperta ... Scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Terza Et224