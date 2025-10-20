Visita guidata alla scoperta dei tesori nascosti di Bari vecchia
Visita guidata con itinerario sotterraneo dal nome "Bari Sottosuolo" per scoprire le tracce della Bari Romana, Bizantina e Normanna situate nel Succorpo della Cattedrale. Si ammirerà il monastero dei Monaci Greci risalente al X sec. e si ammirerà il Castello Svevo dall'esterno. La partenza è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Su e Zo Detour, Domenica 19 Ottobre 2025. La visita guidata di oggi ci porta a scoprire i “Pellegrinaggi a Venezia: da CANNAREGIO a CASTELLO” Scopri i Detour in programma a Venezia e prenota oggi stesso! https://www.suezo.it/detour/prenotazioni #suez - facebook.com Vai su Facebook
Domani la visita guidata ai tesori storici e artistici più affascinanti di Torre Annunziata - Passeggiata culturale alla scoperta di alcuni dei tesori storici e artistici più affascinanti di Torre Annunziata. Riporta ilmattino.it
Alla scoperta di San Lorenzo e dei tesori nascosti nella diocesi. Visita guidata su prenotazione - Visita alla mostra "Pulcherrima Testimonia" nella basilica di San Lorenzo, curata dalla Curia arcivescovile di Firenze e promossa dall'Att. Secondo lanazione.it
Visita all'Orto botanico e giardino delle biodiversità - Una visita guidata per scoprire uno dei tanti tesori padovani, in questo caso un sito che si fregia del titolo di essere patrimonio Unesco: l'Orto Botanico. Riporta padovaoggi.it