Visita guidata alla scoperta dei tesori nascosti di Bari vecchia

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visita guidata con itinerario sotterraneo dal nome "Bari Sottosuolo" per scoprire le tracce della Bari Romana, Bizantina e Normanna situate nel Succorpo della Cattedrale. Si ammirerà il monastero dei Monaci Greci risalente al X sec. e si ammirerà il Castello Svevo dall'esterno. La partenza è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

visita guidata scoperta tesoriDomani la visita guidata ai tesori storici e artistici più affascinanti di Torre Annunziata - Passeggiata culturale alla scoperta di alcuni dei tesori storici e artistici più affascinanti di Torre Annunziata. Riporta ilmattino.it

Alla scoperta di San Lorenzo e dei tesori nascosti nella diocesi. Visita guidata su prenotazione - Visita alla mostra "Pulcherrima Testimonia" nella basilica di San Lorenzo, curata dalla Curia arcivescovile di Firenze e promossa dall'Att. Secondo lanazione.it

Visita all'Orto botanico e giardino delle biodiversità - Una visita guidata per scoprire uno dei tanti tesori padovani, in questo caso un sito che si fregia del titolo di essere patrimonio Unesco: l'Orto Botanico. Riporta padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Guidata Scoperta Tesori