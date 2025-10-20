Visita di Stato di Mattarella in Belgio Domani a Marcinelle

20 ott 2025

Visita di Stato per il presidente Mattarella che, ieri sera, è atterrato a Bruxelles su invito dei sovrani belgi. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Visita di Stato di Mattarella in Belgio. Domani a Marcinelle

