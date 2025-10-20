vis missione a pontedera a caccia di punti stellone alle prese con la squadra decimata

Unite sia nella buona che nella cattiva sorte. Circa sei mesi dopo lo scontro playoff deciso da Cannavo’ all’ultimo secondo, stasera Vis e Pontedera si rincontreranno in condizioni ben diverse dall’ultima volta. Stessi allenatori, stessi leader su cui aggrapparsi ma diversi risultati. Le due compagini si ritrovano ora separate da un punto, quello in favore dei vissini, e devono rifarsi dopo un’ ultima prestazione non all’altezza. Se tuttavia i pesaresi grazie a un miracoloso Pozzi sono riusciti a bloccare la Torres sullo 0 a 0, il Pontedera non ha potuto in alcun modo arginare lo strapotere dell’Ascoli ed è uscito dal Del Duca con 5 gol al passivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

