Virgin Active apre le porte del suo primo club a Padova

Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, arriva la tanto attesa data ufficiale: sarà prevista nel weekend del 25 e 26 ottobre l’apertura del primo Virgin Active Club a Padova, collocato all’interno dell’ex palazzo della Rinascente in via Pietro Fortunato Calvi, 7. La storica location, in pieno centro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Con la campagna Leave the Cult, Join the Club, Virgin Active ribalta i cliché del fitness competitivo per promuovere un approccio più equilibrato al benessere e abbracciare un modo più gentile e realistico di prendersi cura di sé. - X Vai su X

Benessere mentale: con “Reset”, Virgin Active invita a fermarsi e ritrovare spazio per sé - facebook.com Vai su Facebook

Virgin Active: assunzioni e nuove palestre con il Piano di sviluppo 2025 2026 - Sono disponibili posti di lavoro per vari profili, tra cui istruttori, trainer e addetti al servizio clienti. Scrive ticonsiglio.com