Violenza sessuale su due 16enni straniero condannato a 4 anni

Il giovane, di origine straniera, è stato condannato dal tribunale di Trento a una pena di quattro anni di carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale su due 16enni, straniero condannato a 4 anni

