Violenza sessuale su due 16enni straniero condannato a 4 anni

Imolaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, di origine straniera, è stato condannato dal tribunale di Trento a una pena di quattro anni di carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

violenza sessuale su due 16enni straniero condannato a 4 anni

© Imolaoggi.it - Violenza sessuale su due 16enni, straniero condannato a 4 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

violenza sessuale due 16enniViolenza sessuale e molestie a scuola su due alunne, il prof 62enne patteggia un anno. Dovrà frequentare un centro di recupero - Nel porsi con le proprie alunne (di 14 e 15 anni all’epoca dei fatti) aveva palesemente ... ilgazzettino.it scrive

Violenza sessuale su una dodicenne, i filmati finiscono su WhatsApp: indagati due ragazzi (uno maggiorenne) - Per queste accuse sono indagati un 14enne e un 18enne di Sulmona, centro ... Scrive leggo.it

Ragazzina tredicenne abusata da due adolescenti: indagati per sequestro di persona e stupro, hanno 12 e 15 anni - È successo a Mesagne, e la Procura dei minori di Lecce ha aperto un'inchiesta su ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Due 16enni