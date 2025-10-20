Violenza minorile a Napoli | CNDDU chiede piano educativo
L'aumento della violenza minorile a Napoli desta profonda preoccupazione. Episodi recenti mostrano un disagio giovanile crescente, segnato da rabbia e perdita di riferimenti. Il CNDDU lancia l'allarme: la scuola non può restare a guardare, ma deve diventare il fulcro di un nuovo progetto educativo e sociale.Napoli, escalation di violenza minorile: il CNDDU chiede al Ministro Valditara un piano educativo nazionale per arginare il disagio giovanileIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per la recrudescenza di episodi di violenza minorile che stanno sconvolgendo Napoli e la sua area metropolitana. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Argomenti simili trattati di recente
Questo complesso intreccio di violenza, rancori e sbagli è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno eseguito quattro fermi emessi dalla Dda e dalla procura minorile - facebook.com Vai su Facebook
Violenza giovanile a Lugano: il CNDDU chiede più prevenzione, educazione e dialogo per superare il disagio sociale. “Costruire comunità coese, non militarizzare le strade” #dirittiumani #educazione #Lugano - X Vai su X
Emergenza educativa e violenza giovanile: il richiamo del CNDDU per una scuola al centro della comunità - Scopri l'emergenza educativa e la violenza giovanile in Italia. Scrive informazionescuola.it
Violenza tra minori, Paola Brunese: «Vedo genitori lontani dalla vita dei ragazzi» - Udienze al termine delle quali il giudice Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minori, ha le idee ... Riporta ilmattino.it
Violenza di genere a Napoli: «Aiutiamo le vittime con interventi mirati e sale d’ascolto» - «Una donna che ha bisogno di aiuto oggi può contare su una serie di strumenti che non agevolano il percorso di sofferenza legato alle violenze subite ma che, sicuramente, ... ilmattino.it scrive