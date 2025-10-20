Violenza minorile a Napoli | CNDDU chiede piano educativo

L'aumento della violenza minorile a Napoli desta profonda preoccupazione. Episodi recenti mostrano un disagio giovanile crescente, segnato da rabbia e perdita di riferimenti. Il CNDDU lancia l'allarme: la scuola non può restare a guardare, ma deve diventare il fulcro di un nuovo progetto educativo e sociale.Napoli, escalation di violenza minorile: il CNDDU chiede al Ministro Valditara un piano educativo nazionale per arginare il disagio giovanileIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per la recrudescenza di episodi di violenza minorile che stanno sconvolgendo Napoli e la sua area metropolitana. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

