Violenza giovanile | l' appello del giudice Aiello a Valditara
L'allarme sulla violenza giovanile lanciato dal giudice Aiello scuote le coscienze. Il CNDDU interviene, sottolineando l'urgenza di una risposta educativa e non solo repressiva. Di fronte alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, serve un'azione coordinata per la rinascita della scuola.Palermo, l’appello del giudice Aiello: chiesto al Ministro Valditara un piano nazionale per la rinascita educativa e contro la violenza giovanileIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) accoglie con profonda attenzione e senso di responsabilità le parole del giudice Nicola Aiello del Tribunale per i minorenni di Palermo, che hanno riportato al centro del dibattito pubblico una questione ormai non più rinviabile: l’emergenza educativa e la crescente violenza giovanile che affliggono molte aree del Paese. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
