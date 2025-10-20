Violento incidente | con l' auto contro il mezzo agricolo un ferito Traffico in tilt
Viaggiava sulla via Pomposa in direzione centro città, quando ad un certo punto - per cause ignote - ha sbattuto con la sua automobile contro un mezzo agricolo, che per la violenza dell’impatto è carambolato più volte. L'incidente è accaduto all’altezza di via delle Streghe nella tarda mattinata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
