Violento e fuori di sé fa scappare di casa i genitori l’intervento dei carabinieri

Delicato intervento dei carabinieri in città nella giornata del 19 ottobre. Una pattuglia del radiomobile si è precipitata in un’abitazione per gestire una situazione di alta tensione familiare. Un 20enne in stato di agitazione e violento, ha costretto i genitori a fuggire 60enni dalla propria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

