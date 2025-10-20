Violenta rissa al Cas di via Mattei | due accoltellati uno ferito al fegato
Bologna, 20 ottobre 2025 – Violenta rissa al Cas di via Mattei, con due accoltellati e un arrestato. È accaduta ieri intorno alle 19,30, con la polizia intervenuta nella struttura per migranti assieme al personale sanitario del 118 a seguito di una segnalazione per un’aggressione. Gli agenti delle volanti hanno individuato un ospite della struttura, soggetto maliano di 34 anni, senza precedenti, che aveva aggredito altri due ospiti, somali, di 20 e 23 anni, ferendoli con un coltello. I due feriti, uno dei quali colpito da una coltellata al fianco che ha coinvolto il fegato, sono stati trasportati in ospedale per le cure, all’esito delle quali hanno riportato rispettivamente prognosi di 10 e 20 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Violenta rissa sotto gli occhi di numerosi passanti poco fa: pronto intervento delle forze dell’ordine. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Bastia, violenta rissa con feriti in discoteca: 12 denunce, la metà sono minorenni - X Vai su X
Violenta rissa al Cas di via Mattei: due accoltellati, uno ferito al fegato - Nella struttura per migranti è intervenuta la polizia, con le volanti che hanno arrestato l'aggressione per lesioni personali aggravate: un 34enne senza precedenti ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Violenta rissa tra due gruppi di giovani in un locale, tre feriti: i provvedimenti del Questore - Emessi 8 fogli di via, 6 divieti di accesso ai locali pubblici e 14 Daspo “fuori contesto” ... Riporta quicosenza.it
Violenta rissa tra ragazze a Corigliano Rossano, il video diventa virale sui social - Dalle immagini riprese da un telefonino si vede il gruppo di ragazze mentre litiga in una via centrale della città ... Segnala corrieredellacalabria.it