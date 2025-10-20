Vinicio Capossela presenta in prima assoluta a Vicenza Nel bosco di latte

VICENZA – Il gran finale del 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza è un evento unico, pensato per la chiusura del biennio di direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Il 22 ottobre al Teatro Olimpico Vinicio Capossela presenta in prima assoluta “Nel bosco di latte – Voci, canzoni, storie, narrazioni attorno all’opera di Dylan Thomas”, con la partecipazione straordinaria di Nada. Uno dei cantautori più visionari e letterari della musica italiana ci accompagna in “un recinto di innocenza del mondo” attraverso l’ultima opera di una delle personalità più affascinanti del Novecento, il poeta e drammaturgo Dylan Thomas: Under Milk Wood. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vinicio Capossela presenta in prima assoluta a Vicenza “Nel bosco di latte”

