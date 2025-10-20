Vincite al Lotto da oltre 25 mila euro a Reggio Calabria | ecco dove sono state centrate

Reggio Calabria festeggia e sorride grazie al bacio della dea bendata. Nei concorsi del 17 e 18 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti al Lotto, 25.500 euro a Reggio Calabria, grazie a due vincite: la prima, da 14.250 euro, in via Reggio Campi I Tronco, realizzata con tre ambi e un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it