Vincite al Lotto da oltre 25 mila euro a Reggio Calabria | ecco dove sono state centrate
Reggio Calabria festeggia e sorride grazie al bacio della dea bendata. Nei concorsi del 17 e 18 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti al Lotto, 25.500 euro a Reggio Calabria, grazie a due vincite: la prima, da 14.250 euro, in via Reggio Campi I Tronco, realizzata con tre ambi e un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altre letture consigliate
L'Aquila: doppia vincita al 10eLotto per un totale di 90.000€! Un fortunato giocatore aquilano ha centrato due vincite nello stesso punto vendita: 50.000€ con un "6" nella modalità Istantanea 40.000€ con un altro "6" grazie all'opzione Extra Entrambe le gi - facebook.com Vai su Facebook
LOTTO - Quattro terni secchi uguali regalano 90mila euro di vincite a Napoli https://ift.tt/Id9KLGa - X Vai su X
Lotto: a Reggio Calabria doppietta da oltre 25mila euro - Nei concorsi del 17 e 18 ottobre, come riporta Agipronees, vinti 25. Riporta reggiotv.it
Lotto, a Reggio doppietta da oltre 25mila euro - 250 euro, in via Reggio Campi I Tronco, realizzata con tre ambi e ... Come scrive citynow.it
Lotto: a Montecassino (MC) doppia vincita per oltre 36mila euro - In particolare festeggia Montecassiano, in provincia di Macerata, che mette a segno due colpi per un totale di 36. Lo riporta pressgiochi.it